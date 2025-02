Juventusnews24.com - Conte, lapsus e risate in sala stampa: «Io sono bianco nero». Poi l’ex Juve smonta ogni equivoco, ecco cosa è successo – VIDEO

di RedazionentusNews24inper il tecnico del Napoli:così. CheAlla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese, il tecnico del Napoli Antoniosi è reso protagonista di unche ha scatenato ledei giornalisti presenti inper la sua conferenza.“Io”? pic.twitter.com/o9XbJDOVBz— mi?? (@magicmikejfc) February 8, 2025 Alla domanda su una “sfumatura” di colore per descriverlo,ha risposto così: «Di grigio, io non ce l’ho.ndr.), nel senso. facciamo rosso e blù, chiariamo.». Unche ha portato poi l’allenatore a correggersi subito per evitare qualsiasi tipo di.Leggi suntusnews24.com