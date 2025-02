Unlimitednews.it - Conte “Inter ko? Guardiamo a noi e godiamoci il viaggio”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – Avanti per la propria strada. La sconfitta dell’a Firenze giovedì ha lasciato il Napoli da solo al primo posto senza asterischi e con i nerazzurri di nuovo in campo lunedì, Di Lorenzo e compagni hanno la chance di andare a dormire domenica sera sul +6, Udinese permettendo. “Ai ragazzi dirò di guardare a noi e non agli altri – mette in chiaro Antonio– Noi sappiamo che domani abbiamo una partita difficile. Dovete stare tranquilli, è una squadra che viaggia rasoterra. Non c’è questo rischio che qualcuno si possa montare la testa nonostante tutto quello che ci circonda. Che a volte è fuorviante. Dobbiamo vedere qual è il nostro percorso. E’ uniniziato a luglio, non lo so a fine anno questodove ci porterà. Ma, dico,questo”.