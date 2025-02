Anteprima24.it - Conte fuga i dubbi e risponde alle voci: “Cazzate”

Tempo di lettura: 2 minuti di Paolo Del GenioLa conferenza stampa diè stata perfetta e ha smascherato la volontà di molti di creare tensioni tra il tecnico e la società. Bisognerebbe capire la differenza tra muovere una legittima critica, si può fare ovviamente, e invece avere, per motivi vari, la voglia di creare problemi al Napoli. La sensazione e la speranza è che questi subdoli e bislacchi tentativi possano andare a vuoto.non ha nessuna voglia di rovinare quello che sta costruendo insieme alla squadra e non si lascerà andare a polemiche con De Laurentiis. I due si conoscono e non cadranno nelle trappole che per ragioni personali o obblighi aziendali, proveranno a mettere sul loro cammino.