Ilnapolista.it - Conte è l’elefante nelle stanza dell’Inter: nessuno lo nomina ma sta là (Gazzetta)

loma sta là ()Lafa il punto sulla saluteall’indomani della sconfitta a Firenze per 3-0.Scrive Filippo Conticello:L’Inter in questa epoca non è abituata alla sconfitta, figurarsi se consideri normale leccarsi tre ferite in un colpo solo: i nerazzurri non vedevano sul tabellone di uno stadio un 3-0 contro dai tempi dell’ultimo decadente Spalletti, quello che dopo due anni di semina sapeva già di dover lasciare il campo ad Antonio. E proprio lui, l’ultimo ex tecnico dispettoso, è da temponellaad Appiano: inutilerlo troppo, ma anche i muri sanno che la sfida con un allenatore così, in missione tricolore, sarà durissima. E poi resta il campionato il giudice principale della stagione dei campioni in carica: l’Inter ha legittime ambizioni europee, è strutturata per andare in fondo anche in Champions, anzi farà di tutto per inseguire pure l’obiettivo più nobile, ma il mancato bis del titolo sarebbe una “macchia” che tutti vogliono evitare.