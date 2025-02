Ilnapolista.it - Conte: «Domani gioca Juan Jesus, Buongiorno sta migliorando ma non è tornato ai suoi livelli»

Antonioè intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Udinese disera. Tra i tanti argomenti proposti (qui le parole in forma integrale), il mister è anche intervenuto a gamba tesa sulla forma dei nuovi arrivati e su, ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene fermo da metà dicembre.: «è molto più avanti di»Di seguito l’estratto:«è in una condizione superiore aadesso, quindi giocherà luinonostante Alessandro stia. Farà del lavoro differenziato per tornare al suo livello. Billing stae per la prima volta questa settimana ho potuto vederlo in una partita vera contro il Giugliano, per delle problematiche che abbiamo avuto. Dal punto di vista fisico sta bene, sta entrando nella nostra idea di calcio.