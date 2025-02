Ilnapolista.it - Conte come Maradona: «yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida» (VIDEO)

: «y soynon voy a ser en mi»AntonioDiego Armando. Oggi pomeriggio, in conferenza,ha toccato il livello massimo di comicità fin qui raggiunto nella sua esperienza napoletana. Per sua stessa ammissione, il tecnico del Napoli non è uomo da battute. Ma oggi ha regalato una perla di comicità involontaria. Alla domanda della giornalista Titti Improta sulle sfumature, lui prima ha risposto “di grigio”, poi ha aggiunto: «non ce l’ho io il grigio, o sono bianco o nero». Subito ha capito che nelsto napoletano, intriso di antijuventinismo, la frase equivaleva a una gaffe e magari chissà (non si può mai sapere da queste parti) chissà quale fronte polemico avrebbe potuto aprire. Ha immediatamente capito e ha avuto una reazione molto divertente.