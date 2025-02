Ilnapolista.it - Conte: «Come dicono gli All Blacks: “lascia la maglia che hai trovato migliore di quando sei arrivato”»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonioè intervenutodi consueto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Udinese di domani sera. Tra i tanti argomenti proposti (qui le parole in forma integrale), il mister è anche intervenuto a gamba tesa su ciò che serve al club per crescere e in generale sul suo ruolo al Napoli da: «gli All.»Di seguito l’estratto:Quello che penso dopo 7 mesi di lavoro è quello di fare ciò che ho già fatto in passato: portare comunque il club a crescere, questo è il mio obiettivo. Sicil passato sta lì ed è chiaro nonostante qualcuno non voglia vederlo, va ricordato che dovunque io sia passato il club è cresciuto.gli Alllache hailadisei. Il mio obiettivo principale è quello, il Napoli deve crescere se vogliamo essere competitivi per il resto dell’anno.