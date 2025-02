Lapresse.it - Conte attacca Meloni sul caso Almasri: “Non vieni in Parlamento, dov’è il tuo onore?”

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ancora all’attacco della presidente del Consiglio Giorgiasuldi Osema, il generale libico arrestato a Torino su mandato della Corte Penale Internazionale e poi scarcerato e rimpatriato con volo di Stato dall’Italia. “Una cosa del genere è impossibile che non sia passata dalla decisione del presidente del Consiglio dei ministri, anche perché lo ha detto anche implicitamente Nordio quando durante il suo intervento ha detto ‘la decisione non l’ho presa da solo, ci siamo consultati’. Quindi evidentemente ha coinvolto direttamente il presidente del Consiglio, d’altra parte è una questione di tale gravità il fatto di disattendere un mandato di arresto della Corte penale internazionale“, ha dettonel corso della trasmissione ‘Accordi e Disaccordi’ in onda sul Nove.