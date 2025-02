Quotidiano.net - Congresso nazionale di Sinistra per Israele. C’è il rappresentante dell’Autorità palestinese

Saranno oltre 150 i delegati per il secondodi “per” che si terrà a Roma oggi e domani presso il Centro Congressi di Largo dello Scautismo 1, con rappresentanti di partiti italiani e internazionali. Lo slogan è "Due popoli, due Stati". I lavori inizieranno oggi alle 18.30 introdotti da una relazione di Piero Fassino e proseguiranno fino alle ore 22.00. Domani alle 9.30 una relazione di Emanuele Fiano (nella foto) aprirà i lavori che proseguiranno con una sessione con gli ospiti internazionali come il tedesco Abraham De Wolf (Spd-Akjs), Jon Pearce (del Labour Party britannico) e in collegamento on line Daniel Cohn-Bendit (scrittore e saggista francese, già eurodeputato dei Verdi), l’isrealiano Yair Golan leader del partito “I Democratici” nato dalla fusione di Labour e Meretz, e Bernard Sabella,della Autoritàal Consiglio d’Europa a Strasburgo.