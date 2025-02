Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta post Como Juve: «Le vittorie portano entusiasmo ed energia. Noi allenatori non abbiamo tempo, vi racconto che giocatore è Kelly»

di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 24ª giornata di Serie A 2024/25(inviato al Sinigaglia) –ha parlato indopo, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25.AVEREPER LE SUE IDEE – «In questo lavoro comenon, viviamo di risultati. Per arrivare a un risultato devi fare bene, devi meritarlo. È un continuo dibattito dove la realtà è che ognuno ha la sua idea di gioco, di come interpretare il calcio. Alla fine conta il risultato finale, l’allenatore non ha. Deve gestire la situazione. Bisogna fare i complimenti al, so che dall’altra parte non è facile. Noi continuiamo su questa strada. Per gliè così, none dobbiamo andare avanti e vincere le partite».