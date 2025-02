Juventusnews24.com - Conferenza stampa Fabregas post Como Juve: «Rigore chiarissimo non dato per fallo di Gatti! Ci vogliono uguaglianza e parità»

di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 24ª giornata di Serie A 2024/25(inviato al Sinigaglia) – Cescha parlato indopo, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25.NICO PAZ – «Quando si arriva tanto in zona gol la tattica è buona. Abbiamo visto unsuperiore oggi. Dopo i primi 10/15 minuti in cui hanno dominato loro, abbiamo fatto molto meglio. Non ricordo un’opportunità dellantus a parte il gol che è un’azione individuale di un giocatore da 80 milioni. Poi di là faccio fatica a trovare un’azione dellantus. Abbiamo fatto una grande gara meritando di vincere. Ma sono orgoglioso della squadra, come allenatore sono orgoglioso. Non ci sono tante spiegazioni, Nico, il palo, la parata del portiere, poi arriva Kolo Muani e fa un gran gol.