CONFERENZA – Conte | Non voglio ristoranti da 100 euro con 10 euro in tasca Serve un centro sportivo

: “Nonda 100con 10inun”">Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese, soffermandosi sul futuro del club e sulle infrastrutture necessarie per crescere.Antonioha tenuto lastampa pre Napoli-Udinese daltecnico di Castel Volturno. Il tecnico azzurro ha affrontato diversi temi, partendo dal futuro del club: “Sto pensando e ancora di più dopo 6 mesi per portare il club a un livello più alto così come ho fatto nelle mie precedenti esperienze. Il mio obiettivo è aiutare il club a crescere”.Sul tema infrastrutture,è stato molto chiaro: “Bisogna investire sulle infrastrutture, noi abbiamo bisogno di une non di un giocatore in più! Dobbiamo avere una nostra casa dove far crescere anche il settore giovanile”.