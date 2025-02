Ilrestodelcarlino.it - Confabitare e Rent2Cash, collaborazione per il futuro dei locatori

Da sempre, la nostra missione inè supportare i proprietari di immobili nella gestione delle loro proprietà, offrendo assistenza, tutela e soluzioni concrete per affrontare ogni sfida. Ed è in questa direzione che annunciamo con grande entusiasmo la nuova partnership con, una realtà innovativa che sta rivoluzionando il settore degli affitti immobiliari. Questarappresenta un passo importante per iitaliani, che da oggi possono contare su nuove soluzioni avanzate per semplificare la gestione dei propri affitti e affrontarla con maggiore serenità. Grazie a questa nuova partnership, uniamo la nostra esperienza con l’innovazione di, l’unica società in Italia che offre un servizio di Rental Advance: una soluzione di anticipo di liquidità per proprietari di immobili in affitto a fronte della cessione dei futuri canoni di locazione, sia su immobili a destinazione residenziale che non residenziale.