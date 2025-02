Ilrestodelcarlino.it - Confabitare al fianco di coloro che sono stati colpiti dalle esondazioni del torrente Zena

Si è tenuta lo scorso 22 gennaio presso la sede diuna conferenza stampa per dare voce ai cittadini della Val didevastantidelnegli anni 2019, 2023 e 2024. L’incontro ha avuto come fulcro la denuncia-querela sporta dall’Avv. Antonio Francesco Rizzuto, associatoe proprietario di un’abitazione gravemente danneggiata, contro gli enti preposti per le reiterate omissioni nella manutenzione del corso d’acqua. Durante la conferenza, il Presidente nazionale di, Alberto Zanni, ha illustrato il grave stato di pericolosità del, sottolineando che la situazione è aggravata da carenze strutturali nella gestione pubblica. La querela presentata, redatta dall’Avv. Luigi Santomassimo, evidenzia la mancata messa in sicurezza del, nonostante le ripetute segnalazioni, sopralluoghi e il supporto di consulenze tecniche che documentano la necessità di interventi urgenti.