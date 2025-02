Ilrestodelcarlino.it - Conduttura ko, via Verga chiusa fino a fine mese

Viainterrotta per lavori dopo la rottura di una. Servirà del tempo per portare a termine l’intervento, così Danilo Doria, comandante della polizia locale di Macerata, ha firmato un’ordinanza per regolare la circolazione stradale nel quartiere Collevario. I lavori si sono resi necessari dopo il piccolo smottamento che nei giorni scorsi ha interessato la strada, a causa della rottura di unadell’acqua. L’ordinanza del comandante Doria è validaalladel, e comunquea quando non saranno completati i lavori. Il provvedimento prevede, a partire da ieri, con orario 0-24, in via(intersezione via Montale) l’istituzione di un cantiere fisso sulla carreggiata con sbarramento fisico nel tratto interessato dai lavori; l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra e dell’immissione in via Montale per tutti i veicoli provenienti da via Ungaretti e via Prezzolini; l’istituzione di direzione obbligatoria a destra e immissione in via Montale per tutti i veicoli provenienti dal lato ovest di via