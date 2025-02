Agi.it - Comunità terapeutiche psichiatriche in piazza nel Lazio: "Tariffe ferme al 2009"

AGI - Riconoscere il quotidiano impegno terapeutico, riabilitativo e sociale dellee socio-riabilitativedelcon l'adeguamento delle '' regionali,al, al costo della vita. Questa la richiesta degli operatori del settore dipendenti delle strutture accreditate dalla Regione. In una lettera aperta inviata al presidente Francesco Rocca e al ministro della Salute, Orazio Schillaci, le associazioni che rappresentano i lavoratori del settore, e che martedì 11 febbraio manifesteranno con un sit-in proprio davanti alla sede della Regionein via Rosa Raimondi Garibaldi a Roma, chiedono misure che garantiscano la sopravvivenza di queste realtà a tutela degli stessi pazienti psichiatrici che rischiano di finire "in luoghi di cura simili ai vecchi manicomi - scrivono le associazioni - che solo sulla carta sarebbero stati definitivamente chiusi ma che, anche se con un diverso nome, ancora accolgono persone al loro interno".