Serieanews.com - Como-Juventus, il rigore non dato e la furia di Fabregas: 5 gravi errori contro i lariani

, tiene banco il mancatoaiunaa fine gara, sono già 5 gli, ilnone ladi: 5– SerieAnewsLaha conquistato una vittoria fondamentaleilnell’anticipo della 24ma giornata di Serie A, ma non senza polemiche. Il 2-1 per i bianconeri, firmato dalla doppietta di Kolo Muani, ha permesso alla Juve di consolidare il quarto posto, anche se con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti per un posto in Europa.La squadra di Allegri è reduce da due vittorie consecutive e sembra aver trovato un equilibrio, anche se il cammino verso la zona Champions resta complicato. Ma, nonostante la vittoria, sono stati molti i riflettori puntati sugli episodiversi che hanno caratterizzato la sfida.