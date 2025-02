Rompipallone.it - Como Juventus, Fabregas furioso per il rigore: parole durissime

Ultimo aggiornamento 7 Febbraio 2025 23:49 di redazioneCescnon ci sta e sbotta in diretta tv al termine della sfida tra, tutto a seguito delnon dato La sfida traandata in scena questa sera, valida come la sfida per la 24esima giornata di campionato, ha strascinato con sé molteplici polemiche. Al termine del match, allenatore del, si è mostrato infuriato per via di unnon concesso ai padroni di casa, che ha pesato molto sul morale e sul risultato finale. La vicenda riguarda un contrasto in area ditra Gatti e Douvikas, arrivato nell’ultimo giorno di mercato e subito al centro delle voci, con il centrale bianconero che toglie dalla disponibilità del pallone l’attaccante con la mano. Nessuna sanzione e tantomenoconcesso: ciò ha scatenato l’ira dele del suo allenatore.