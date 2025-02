Internews24.com - Como Juve, manca un rigore sul mano di Gatti? Gazzetta svela la verità: «Alcuni dubbi se…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneunsuldilasull’accaduto, ecco la moviola e perché persistono iL’edizione odierna delladello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida tra, gara terminata 2-1 in favore dei bianconeri grazie alla doppietta di Randal Kolo Muani. Tra questi c’è il tocco didiche ha provocato alcune lamentele da parte dei padroni di casa. Così scrive la Rosea, un breve estratto su quanto accaduto agli storici rivali dell’Inter:– «I lariani protestano per un tocco didiin area bianconera al 36’ della ripresa, tocco ritenuto casuale da Abisso e ininfluente: il Var non interviene, ma resta qualcheo». Al contrario, non c’è alcuno sulaffidato (e poi realizzato) dalla Vecchia Signora nel finale: «È netto il fallo che al 43’ della ripresa porta alper la: sul cross effettuato su punizioneanticipa di testa Butez che esce a vuoto e travolge il difensore bianconero colpendolo al volto: Abisso indica subito il dischetto e la sua decisione viene confermata dal Var Guida».