Internews24.com - Como Juve, Kolo Muanì regala 3 punti a Thiago Motta! La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione! LaperFinisce qui, la prima gara di questa ventiquattresima giornata di Serie A. Gara dello Stadio Sinigaglia che termina sul risultato di 1-2 per i bianconeri. Marcature aperte dalla squadra dinel primo tempo grazie al gol di un'incontenibile Randall. Allo scadere della prima ripresa ilriesce a pareggiare con il primo gol in campionato del neo acquisto Diao. Nella ripresa, i lombardi cercano il gol del vantaggio fino alla fine, ma non basta. In prossimità del novantesimo minuto Butez travolge Gatti efirma su calcio di rigore la doppietta e il gol della vittoria definitiva. Ecco comela:Napoli 54 (23)Inter 51 (23)Atalanta 47 (23)43 (24)Fiorentina 42 (23)Lazio 42 (23)Bologna 37 (22)Milan 35 (22)Roma 31 (23)Udinese 29 (23)Torino 27 (23)Genoa 26 (22)Verona 23 (23)Lecce 23 (23)23 (24)Cagliari 21 (23)Empoli 21 (23)Parma 20 (23)Venezia 16 (23)Monza 13 (23)