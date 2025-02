Quotidiano.net - Come funzionava la truffa con la voce di Crosetto. Il ruolo dell’IA e gli imprenditori coinvolti

Milano, 8 febbraio 2025 – Una telefonata a grandi. Dalla segreteria di. Con un numero del ministero (clonato). La richiesta di soldi per “liberare degli ostaggi”. Ladei funzionari(e forze anche di) perfettamente imitata grazie all’intelligenza artificiale. Qualcuno, uno forse due, hanno pagato. Ma è tutta una. In estrema sintesi sarebbe funzionato così il tentativo di raggiro che ha coinvolto grandidel calibro di Giorgio Armani, Massimo Moratti, Marco Tronchetti Provera e Diego Della Valle, solo per fare alcuni nomi. GliIl gotha dell'a e della finanza in Italia. Sono loro i bersagli del gruppo ditori che ha usato il nome del ministro della Difesa Guido, del suo staff e di un generale per cercare dire, con uno stratagemma credibile e articolato, alcuni tra i più grandimultimilionari.