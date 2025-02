Spettacoloitaliano.it - Come finisce Weekend in Taipei: trama e finale spiegazione del film 2024

indelin” è un emozionanted’azione diretto da George Huang e co-sceneggiato con Luc Besson. Ilè interpretato da Luke Evans nei panni di John Lawlor, un agente della DEA, e Gwei Lun-mei nei panni di Joey, un abile pilota. Durante un incarico sotto copertura, l’agente della DEA John Lawlor si innamora di Josephine “Joey” Kwang, una delle migliori autiste di. Costretto a fuggire, John è tornato. Ma è qui per finire il lavoro? O per riconquistare l’amore di Joey?in? A seguire, la, ile ladelincompletaJohn Lawlor, un agente della DEA che va sotto copertura in un ristorante cinese a Minneapolis per raccogliere prove del traffico di droga da parte di un miliardario e commerciante di pesce travestito di nome Kwang, è costretto a uscire dalla copertura a causa di un errore del suo collega, rendendo vano sei mesi del suo lavoro sotto copertura.