Spettacoloitaliano.it - Come finisce The Island: trama e spiegazione finale del film 2023

Leggi su Spettacoloitaliano.it

ThedelTheè uncon alla regia Shaun Paul Piccinino (“A California Christmas”, “Holiday Harmony”) che ha scelto per le riprese le location caraibiche di Saint Kitts e Nevis (già usate da James Cameron per “Avatar”). Nel cast anche l’italiano Edoardo Costa. Quando suo fratello viene assassinato, l’ufficiale di polizia di Los Angeles Mark (Michael J. White) lascia la città per tornare sull’isola in cui è cresciuto, alla ricerca di risposte e di vendetta.The? A seguire, la, ile ladelThe, lacompletaLadi Theè incentrata su Mark, un agente della polizia di Los Angeles interpretato da Michael Jai White. Dopo che suo fratello è stato tragicamente ucciso, Mark torna sull’isola dove è cresciuto per cercare risposte e vendetta.