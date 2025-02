Oasport.it - Combinata nordica, Geiger batte Riiber in volata a Otepää e tiene aperta la Coppa del Mondo

Vinzenznon si lascia sfuggire la grande occasione e, dopo essersi imposto a sorpresa nel segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo, vince la Gundersen divalevole come seconda competizione individuale del weekend in occasione della sesta tappa delladelmaschile 2024-2025 di.Il campione olimpico in carica, partito con soli 4 secondi di vantaggio su Jarl Magnusal via della 10 km di fondo, non è riuscito a staccare il rivale norvegese decidendo dunque di giocarsi tutto ine avendo la meglio proprio sul rettilineo conclusivo. Persi tratta della quinta affermazione della stagione, portandosi così a quota 15 vittorie in carriera nel circuito maggiore.Il 27enne tedesco guadagna inoltre una decina di punti suavvicinandosi a -91 dal leader della classifica generale didelquando mancano cinque gare alla fine e tenendo dunquela sfida per la conquista della Sfera di Cristallo.