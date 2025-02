Ilrestodelcarlino.it - Coltellate fra ragazzini. Si indaga sul movente

Uno screzio tra, magari una battuta o uno sguardo di troppo. È in questo ambito che i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale stanno cercando ildel tentato omicidio avvenuto lunedì scorso nel sottopasso vicino alla Meridiana, quando un diciassettenne tunisino, in Italia non accompagnato e ospite di una comunità, è stato colpito con duesotto la scapola da un quindicenne della Guinea. Il giovanissimo aggressore, studente del Salvemini che vive anche lui in una comunità con la madre, è stato subito arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Borgo, che stanno adesso lavorando per ricostruire il contesto in cui è maturata la violenza. Allo scopo, sono stati ascoltati nell’immediatezza i testimoni oculari e anche il personale della scuola frequentata dal quindicenne.