Colpo Vlahovic in Serie A affare pazzesco e tradimento

Dusanfinisce nel mirino di una big diA, dopo che con la Juventus non ha più possibilità di essere protagonista. L’ex Viole vuole essere titolareL’arrivo a Torino di Kolo Muani di certo non lo ha aiutato.si è ritrovato a fare tanta panchina, cosa a cui non era abituato e che non può essere accettabile visto il suo altissimo ingaggio (12 milioni di euro netti a stagione). Ora si va verso uninA.inA,(TvPlay – ANSA) La Juventus ha deciso di rivoluzionare il proprio attacco nella finestra di gennaio. L’arrivo di Kolo Muani può spostare gli equilibri e il suo impatto è stato infatti molto positivo. A farne le spese alla fine è Dusan, che da inamovibile si è ritrovato ad essere riserva. Qualcosa non quadra visto che dopo Max Allegri anche Thiago Motta ha scaricato l’ex bomber della Fiorentina.