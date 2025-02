Ilgiorno.it - Colpito da un cavo in acciaio. Operaio cade da un metro e mezzo

Leggi su Ilgiorno.it

STRADELLA (Pavia) Infortunio sul lavoro in un’azienda meccanica. Un 54enne ieri dopo le 10 si trovava da solo a bordo di unnel piazzale della Omr, azienda specializzata nella produzione di raccordi, quando è statoda un pesanted’o una catena. Caduto da und’altezza, l’è stato soccorso e portato in gravi condizioni al San Matteo di Pavia. I medici gli hanno diagnosticato un grave trauma cranico e lo hanno ricoverato. Carabinieri e tecnici di Ats hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Operazione non semplice perché l’incidente non ha avuto testimoni diretti. Sono in corso le indagini per verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Il gruppo Omr comprende tre stabilimenti e dà lavoro a circa 220 persone, grazie alle quali ha raggiunto una posizione di primo piano sul mercato internazionale dove colloca una considerevole gamma di prodotti realizzati anche in acciai speciali.