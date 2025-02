Ilgiorno.it - Colpito da ordine di cattura alloggiava in hotel a Campione

Aveva preso alloggio in undid’Italia, forse senza immaginare che al momento delle registrazione i suoi dati sarebbero stati trasmessi alla banca dati delle schede alloggiati, dalla quale è emerso che su di lui pendeva undiemesso tre giorni fa dal Tribunale di Monza, per possesso e fabbricazione di documenti falsi. O, forse, ancora non sapeva che a suo carico era stato emesso quel provvedimento restrittivo. Antonio Morgante, 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri did’Italia, che venerdì mattina all’alba, avvisati dalla centrale operativa, si sono presentati all’di via Matteo dain cui l’uomo stava pernottando. Dopo un’ulteriore verifica sulle sue generalità, gli è stato notificato il provvedimento ed eseguito quanto previsto dal giudice, per poi trasmettere gli atti al Tribunale in cui è radicato il suo procedimento.