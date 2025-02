Ilrestodelcarlino.it - Colonne sonore:. Piovani dirige. Nicola Piovani

Sarà una serata da Oscar. Già perché pere l’Orchestra Filarmonica Marchigiana si annuncia stasera al Teatro Rossini (ore 21), il tutto esaurito. La 65ª Stagione concertistica pesarese ospiterà il pianista e compositore romano nel concerto intitolato. Alla guida della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’acclamato musicista, autore di oltre 200, proporrà alcune suite di sue famosissimecomposte per pellicole di culto dello stesso Roberto Benigni, dei fratelli Taviani, di Fellini che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Nella prima parte del concerto, la violoncellista Ludovica Rana eseguirà Il canto dei neutrini, una delle più interessanti opere dell’autore, una composizione per violoncello e orchestra che mette in luce tutta la sua raffinata arte musicale.