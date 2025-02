Lanazione.it - Codyeco Lupi costretti a vincere con il Cus Genova

Leggi su Lanazione.it

La, agganciata in vetta alla prima di ritorno dal Camaiore (35 punti), ospita oggi alle 17 il Cus, squadra in salute e motivata che fa parte del gruppetto in quarta posizione, a quota 30. Nelle file cussine spiccano l’ex centrale biancorosso Bargi e l’ opposto Poggio. Dopo la sconfitta di Fiorano Modenese, il principale avversario dei “” è ora il Camaiore, pronto a consolidare il primato, oggi stesso, in virtù del facile turno sul campo del fanalino di coda Inzani Parma. Per lanon ci sono alternative per restare lassù: servono i tre punti col Cus, con una prova di spessore e di carattere. All’andata i conciari si imposero per 3-1. Oggi pomeriggio (17,30) al PalaBagagli di Castelfranco, la Toscana Garden Arno darà vita al derby col GruppoPontedera.