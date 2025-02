Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio dal 31 gennaio al 6 febbraio: Marracash si riprende la vetta con “Gli Sbandati Hanno Perso”

Lastilata da Earone riferita alla settimana dal 31al 6, vede ancora il ritorno dial primo posto con Gli.Myles Smith recupera quattro posizioni entrando in top ten alla #10 con il singolo Nice To Meet You, quarto estratto dall’EP A Minute. Sul brano aveva dichiarato: “É ispirato dalle storie di amici nella mia vita. Un promemoria sullana giusta che può cambiare tutto, spesso quando meno te lo aspetti”. Scende dalla #6 alla #9, Born With A Broken Heart di Damiano David: pubblicato lo scorso 25 ottobre, il singolo è il secondo estratto dall’album di debutto solista del frontman dei Maneskin, ha raggiunto il primo posto nella chart della settimana dal 3 al 92025. In discesa anche Marco Mengoni alla #8, con Mandare Tutto All’Aria presente in top ten da dieci settimane: il singolo è stato firmato con Edoardo D’Erme (Calcutta) e Davide Petrella.