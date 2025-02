Lapresse.it - Cittadinanza, Magi: “Referendum appuntamento di democrazia”

Leggi su Lapresse.it

“In un momento come questo praticare, e ilè undi, partecipazione e mobilitazione, ha un valore enorme, in un momento in cui le destre e le forze nazionaliste del mondo cominciano a dire chiaramente che lanon serve e non vale più, occhieggiando alle autocrazie come qualcosa di più funzionate”. Così Riccardo, segretario +Europa, a margine del 4° congresso nazionale del partito a Roma, riferendosi alsulla. “Poi si riparte dall’Europa – aggiunge– non c’è un nessun futuro in cui sarà possibile affrontare le grandi questioni del nostro tempo, sicurezza, difesa, energia e clima, se non avendo una maggiore Europa politica”, conclude il segretario.