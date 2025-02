Bergamonews.it - Cinque studentesse dell’Università di Bergamo a Mumbai

Leggi su Bergamonews.it

Ci sono anche 5di, affiancate dalla coordinatrice, professoressa Dorothee Heller, tra gli studenti indiani, sudafricani e tedeschi presenti in India per il progetto “In conversation with globalization”, un innovativo programma di didattica integrativa internazionale, organizzato in collaborazione con Universität Stuttgart, St. Xavier’s College dell’University of(India) e Stellenbosch University (Sudafrica).Nato dieci anni fa da un consorzio internazionale di prestigiose università partner, da ormai sei anni il progetto vede UniBg protagonista diretta, grazie al coinvolgimento distudenti selezionati dai Corsi di Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale e Planning and Management of Tourism Systems.Il corso, svolto in collaborazione tra l’Università di Stoccarda (Germania), il St.