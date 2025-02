Lapresse.it - Cinema: addio all’attore Tony Roberts, ha lavorato anche con Woody Allen

Leggi su Lapresse.it

New York (Usa), 8 feb. (LaPresse/AP) – L’attoreè morto a 85 anni. Ad annunciarlo è stata la figlia, Nicole Burley, al New York Times. Versatile attore teatrale candidato alAward, a suo agio sia in opere teatrali che in musical,è apparso in diversi film di, spesso come migliore amico di