Romadailynews.it - Cina: priorita’ a IA, standard trasporto a bassa quota per il 2025

Il ministero dei Trasporti cinese (MOT) ha sollecitato sforzi per accelerare lo sviluppo diper la collaborazione trastradale e aereo nel settore dele dell’intelligenza artificiale (IA), evidenziando queste aree comechiave per il. La direttiva e’ stata emessa durante una riunione tenutasi ieri, in cui e’ stato approvato un piano di assegnazione dei compiti per il miglioramento deglidell’industria dei trasporti tra il 2024 e il 2027, secondo una dichiarazione del MOT. Secondo il ministero, devono essere adottare misure per promuovere ilintelligente nell’ambito del programma pilota nazionale per laizzazione dei servizi, con l’obiettivo di rendere l’industria dei trasporti del Paese piu’ intelligente e digitalizzata.