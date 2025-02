Romadailynews.it - Cina: fiere del lavoro del nuovo anno

Persone in cerca d’impiego partecipano a una fiera delnella citta’ di Wuxi, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, l’8 febbraio 2025. Dopo le festivita’, in tutto il Paese si tengono numerosedel. Persone in cerca d’impiego si informano in merito alle opportunita’ d’impiego a una fiera delnella citta’ di Nanchino, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, l’8 febbraio 2025.Dopo le festivita’, in tutto il Paese si tengono numerosedel. Agenzia Xinhua