Cielo coperto con deboli precipitazioni

Un weekend davvero invernale quello che ci aspetta secondo le previsioni meteo di Ivan Malaspina per il Centro Meteo Lombardo.Analisi sinotticaL’afflusso di correnti fredde dall’Europa nordorientale verso la Francia ha determinato la formazione di un vortice depressionario che, con un associato sistema nuvoloso, sta determinando un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione.Il fine settimana sarà pertanto caratterizzato da nubi diffuse esulla Lombardia, con neve fino a quote collinari in una prima fase.Le temperature, dopo il calo di ieri nei valori massimi, rimarranno stazionarie e saranno influenzate in particolare dalla copertura nuvolosa.Sabato 8 febbraio 2025Tempo Previsto: al mattino nubi ovunque con piogge su Pavese, Milanese e Lodigiano, in estensione al resto della regione, con eccezione della pianura orientale; quota neve intorno agli 800 metri su Alpi e Prealpi.