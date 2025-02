Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Moschetti nella storia per la volata più veloce di sempre

Roma, 8 febbraio 2025 - Proprio nei mesi in cui ilsi interroga sulle velocitàpiù folli, a detta di molti la causa principale del numero crescente di incidenti in gruppo, in una delle prime corse della stagione si registra lapiùdi: a vincerla è Matteo, il protagonista che non ti aspetti finito nei libri didi questo sport. I dati dellada record diIl palcoscenico è quello dell'AlUla Tour 2025 e il corridore milanese si imponeva a un ritmo indemoniato nel giorno in cui il suo Q36.5 Pro Cycling Team festeggiava anche il trionfoclassifica generale del neo acquisto Tom Pidcock. Paradossalmente, l'acuto del britannico, chiamato all'anno del riscatto dopo il finale in calando con la Ineos Grenadiers, è passato in secondo piano proprio a causa dell'impresa di, sulle cui reali velocità si è a lungo dibattuto nei giorni successivi.