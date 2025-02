Linkiesta.it - Cicciolina amata da tutti, ma non da Andreotti. Confessioni su Dio e altri miti

Leggi su Linkiesta.it

Rumori di fondo: piccoli tonfi sul legno, a intervalli lenti: «Pronto? Chiedo scusa ma sto salendo le scale con i tacchi, e ho una certa età. Devo prendere il caricabatteria al piano di sopra». Ilona Staller,per i boomer che l’hannocome pornostar dalla metà degli anni Settanta fino alla fine del millennio, in effetti di anni ne ha 73, e ormai fa una vita tranquilla nel suo appartamento romano. Ma sostiene di indossare un paio di scarpe «tacco dieci con la suola rossa» di cui non dice la marca per «non fare pubblicità». Dev’essere rimasta l’unica al mondo a disdegnare le marchette. «Sì e poi tutto il resto, incluse le calze con la riga dietro, ma devo stare attenta che la mia gatta, Princessina, non le strappi»Da dove arriva, con questa mise?Da messa.Non è vero, lo dice soltanto perché ha saputo che questa intervista è sulla fede.