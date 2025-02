Zonawrestling.net - Chris Jericho respinge le critiche sul “Vortex of Jericho”

Sono tempi duri per. Ultimamente infatti sono molte le, in quanto l’atleta non solo non in alzerebbe lo status di chi lavora con lui.ha cosi tenuto are leprecisando che non esisterebbe nessun “of“. Il wrestler ne ha discusso su Insight conVan Vielt ed ha scaricato le colpe sulla compagnia incapace di avere programmi adeguati, ma anche sui suoi colleghi. “Non mi piace che si parli diof. Nominami uno, uno che avrei affossato, forse non sono andati over, ma non per colpa mia, non dipende da me. Non devo farmi carico dell’intera compagnia”. Insomma dichiarazioni al veleno quelle del canadese.