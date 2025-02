Bergamonews.it - ChorusLife formato famiglia: il nuovo asilo nido per guardare “Oltre le Stelle”

Bergamo.diventa. Sono stati inaugurati nella mattinata di sabato 8 febbraio gli spazi dele baby parking “le”, situato al Piano 1 delsmart district di Bergamo.Un ambiente in cui tutto è a misura dei più piccoli, unpolo pronto ad ospitare bambini fino ai 3 anni e diventare un appoggio fondamentale per le famiglie della città. Madrina dell’inaugurazione Giovanna Terzi Bosatelli, moglie della mente che ha concepito, il compianto Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli.“La mia esperienza nell’ambito della prima formazione nasce 23 anni fa, da un sogno in cui ho creduto fortemente insieme a mio padre – ricorda Simona Rossi, titolare dell’-. Siamo partiti da uncon un bambino fino ad arrivare a ospitare 120 famiglie ed essere una realtà riconosciuta sul territorio”.