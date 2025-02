Sondriotoday.it - Chiusa per maltempo la Statale 39 del Passo dell'Aprica

Leggi su Sondriotoday.it

A causa di condizioni metereologiche avverse, è temporaneamenteal traffico, in entrambe le direzioni, la strada39 “Deldi”, dal km 0,000 al km 13,900 a Teglio. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze’ordine per la gestione del traffico in piena.