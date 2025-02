Metropolitanmagazine.it - Chiudere l’USAID è il grande errore e fissa di Trump

Un giudice ha temporaneamente impedito al presidente Donalddi mettere in congedo retribuito 2.200 dipendenti dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Il giudice Carl Nichols ha emesso un’ordinanza restrittiva temporanea “limitata” in risposta a una causa dell’ultimo minuto presentata da due sindacati nel tentativo di salvare l’agenzia. L’ordinanza resterà in vigore per una settimana, fino alla mezzanotte del 14 febbraio.ha sostenuto che, l’agenzia per gli aiuti umanitari all’estero, non rappresenta un valido utilizzo dei soldi dei contribuenti e vuole smantellarla : ha in programma di mettere in congedo quasi tutti i 10.000 dipendenti dell’agenzia, tranne 611 lavoratori. “Tutti i dipendenti USAID attualmente in congedo amministrativo saranno reintegrati fino a quella data e avranno pieno accesso alla posta elettronica, ai pagamenti e ai sistemi di notifica di sicurezza fino a quella data, e nessun altro dipendente sarà posto in congedo amministrativo prima di quella data”, ha scritto Nichols.