Chiudere il copriwater prima tirare lo sciaquone è davvero igienico? Ecco la verità

Se amate reel e short di vario genere sicuramente vi sarete imbattute e imbattuti in quelli che magnificano un’abitudine quotidiana specifica:il copri WC dopo aver defecato. Questo per evitare che i virus contenuti nelle feci possano fluttuare liberi nel bagno, posarsi sulle superfici e infettarle. Ebbene, si tratta solo di una credenza.ildilo sciacquone non impedisce la diffusione di virus nell’aria. Lo conferma uno studio dell’Università dell’Arizona. L’unica misura veramente efficace per limitare la contaminazione è una corretta e regolare disinfezione del WC e delle superfici circostanti.bellissimo wc con il coperchio chiuso (fonte: Unsplash)Lo studio ha esaminato l’effetto dello sciacquone su WC domestici e pubblici, utilizzando un virus batteriofago come modello per virus intestinali umani.