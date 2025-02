Ilrestodelcarlino.it - "Chiuderanno i reparti mettendo gli ospedali gli uni contro gli altri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il Cup è fuori uso, le liste d’attesa interminabili, impossibile prenotare gli esami o nel migliore dei casi lo si riesce a fare dopo molti mesi e spesso in strutture lontane, fuori provincia". E’ la durissima reazione della consigliera comunale del Pd, Sara Cucchiarini,"la continua divinazione del vuoto" proposta sulla sanità dal centrodestra. "Chi se lo può permettere – prosegue – va a pagamento dai privati, chi fatica per arrivare alla fine del mese sempre più spesso rinuncia alle cure e questo è di una gravità assoluta che viola la Costituzione. Anche per il trattamento delle patologie più semplici i pazienti sono costretti a peregrinare da una struttura all’altra affidandosi solo alla professionalità e alla buona volontà di medici e infermieri lasciati, come i pazienti, nel più ingovernato caos organizzativo".