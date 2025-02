Lanazione.it - Chigiana, corsi estivi da record. Tanti protagonisti internazionali

Leggi su Lanazione.it

Laapre le iscrizioni per i. Dal 7 luglio al 2 settembre torneranno in città i grandidella scena musicale internazionale in veste di docenti, per gli studenti che prenderanno parte all’edizione numero 94 deidi alto perfezionamento, che con 33attivati raggiunge un’offerta formativa mai stata così ampia. Con la direzione artistica del maestro Nicola Sani, quella annunciata per la prossima estate sarà un’altra stagione di altissimo profilo, che come sempre coniugherà ai momenti di studio, le esibizioni dal vivo degli studenti e dei loro docenti, confermando la formula ormai consolidata che rende partecipe e spettatrice l’intera città. "Nel panorama internazionale dell’alta formazione musicale – affermano dalla– irappresentano un’opportunità unica per giovani talenti e professionisti di perfezionarsi, sperimentare nuove forme artistiche e arricchire il proprio bagaglio culturale.