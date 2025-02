Nerdpool.it - Chicago Fire: Lo showrunner conferma che ci saranno aggiornamenti sulla vita di una delle coppie più amate della serie nella stagione 13

Leggi su Nerdpool.it

ha visto avvicendarsi moltenel corso degli anni. Abbiamo appena visto una di loro, gli “Stellaride”, decidere di adottare un bambino in un recente episodio. Può essere estremamente soddisfacente vedere i personaggi trovare la persona giusta per loro e avviarsi verso il tramonto, apparentemente fuori dallo schermo.Può essere difficile, però, quando vogliamo sapere cosa gli è successo o come stanno. Fortunatamente,soddisferà questo desiderio. Andrea Newman,di, hato che cisu una coppia che ha lasciato ladurante la dodicesimae si è trasferita in Oregon.I fan potranno conoscere meglio i “Brettsey”Stiamo ovviamente parlando di Sylvie Brett (Kara Killmer) e Matt Casey (Jesse Spencer). I due si sono sposati e hanno deciso di iniziare una nuovainsieme in un nuovo stato.