Biccy.it - Chiara Pompei: nuovi retroscena sul presunto fidanzato

Un nuovo capito si è aggiunto alla saga di, la tronista di Uomini e Donne travolta dalla bufera mediatica dopo che Riccardo Sparacciari, via social, ha svelato di essere il suo.Riccardo Sparacciari nel suo racconto è stato molto dettagliato e ha raccontato aneddoti, date e, finendo con: “Non ho nulla da nascondere, dato che ci sto mettendo il mio nome e la mia faccia, essendo in possesso di chat, foto e chiamate che provano ciò che ho scritto“. Eppure proprio ieri qualcuno, via anonima, ha deciso mettere in dubbio questa sua dizione. Lo ha fatto scrivendo a Lorenzo Pugnaloni che ha riportato il messaggio.“Ti posso dire che questa persona è una persona del mio paese, premetto nel dirti che la sua etichetta è frequentare ragazze anche se sono fidanzate, di storie se ne sentono tantissime, come lui scrive a Gennaio si sentiva con questa persona, ma ti posso confermare che a gennaio eraoppure si frequentava con una ragazza di zona dove hanno avuto molte tarantelle, credo che questa ragazza te lo può confermare, visti di persona nel locale che si trova a Palestrina, quindi a ciò che dice non gli credo, so anche che in passato frequentava ragazze di zona mentre era/ècon una ragazza che vive in Albania, quindi per me sono parole volanti solo per visibilità.