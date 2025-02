Quotidiano.net - Chi sono i tre ostaggi liberati oggi da Hamas: le storie di Eli, Or e Ohad

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 febbraio 2025 - Dimagriti e provati, Eli, Or estatidopo 19 mesi di prigionia. Catturati nell’attacco del 7 ottobre,rimasti nelle mani difino a questa mattina, quando il movimento palestinese li ha consegnati alla Croce Rossa in cambio di 193 prigionieri palestinesi. Lo scambio è avveuto a Deir el-Balah, il centro dell'enclave palestinese che si trova sulla strada per Israele. Ma chii tredi cuitutti parlano,con la quinta tranche di scambio previsto dall’accordo di tregua tra Israele e? Palestinianfighters escort Israeli hostages (L-R, holding certificates)Ben Ami, Or Levy and Eli Sharabi on a stage before handing them over to a Red Cross team in Deir el-Balah, central Gaza, on February 8, 2025.