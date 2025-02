Notizie.com - Chi è Mattia Ahmed Minguzzi? Il figlio del noto chef italiano è in “stato di morte cerebrale”

è ildi 14 anni del cuocoAndreae della nota violoncellista turca Akincilar. Il ragazzo è indi.Chi è? Ildelè in “di” (Instagram @andrea) Notizie.comA riferirlo è Ansa, che parla di persona vicina alla famiglia e informata sui fatti che avrebbe fornito l’informazione dopo che i media turchi avevano parlato del decesso del ragazzo. Questi eraricoverato in terapia intensiva al Goztepe City Hospital il 24 gennaio scorso dopo essereaccoltellato da un altro adolescente. Si erano rese diverse operazioni per rimediare ai danni a cuore, polmoni e reni.Subito erano state disposte trasfusioni con ben 9 unità di sangue. Al momento dell’attacco si trovava in un mercato di Kadikoy, un quartiere che si trova sulla sponda anatolica della città di Istanbul.